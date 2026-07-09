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Мартин Эдегор — о матче с Англией: мы отлично их знаем

Мартин Эдегор — о матче с Англией: мы отлично их знаем
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Капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала чемпионата мира — 2026 со сборной Англии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очевидно, мы знаем, какими качествами они обладают. Знаю их действительно очень хорошо. Это выдающиеся игроки мирового класса, выступающие, пожалуй, за одну из лучших национальных команд в мире на данный момент, так что для нас это будет серьёзное испытание», — приводит слова Эдегора издание MIrror.

На пути к этой стадии норвежцы обыграли сборную Ирака (4:1), выиграли у Сенегала (3:2), уступили Франции (1:4), в 1/16 финала переиграли Кот-д'Ивуар (2:1) и в 1/8 финала оказались сильнее Бразилии (2:1).

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