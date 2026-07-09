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В РФС раскрыли, почему выбрали Нижний Новгород местом проведения игры за Суперкубок России

В РФС раскрыли, почему выбрали Нижний Новгород местом проведения игры за Суперкубок России
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему организация выбрала Нижний Новгород местом проведения матча за Суперкубок России. Игра между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» состоится в субботу, 18 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Почему выбрали Нижний Новгород? И какие ещё города претендовали на проведение Суперкубка?
— Нижний Новгород прекрасно подходит на роль города, в котором можно провести матч за Суперкубок. Красивый город, прекрасная инфраструктура, современный стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года. За Нижний Новгород говорит и логистика, он находится не очень далеко от Москвы и Санкт‑Петербурга, поэтому болельщикам «Спартака» и «Зенита» будет не так сложно добраться на футбол. При выборе города для нас ещё важно желание главы регионов провести такой матч. Губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин такое намерение демонстрировал в течение продолжительного времени, мы приняли решение доверить Нижнему Новгороду матч за Суперкубок, — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

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