В РФС раскрыли, почему выбрали Нижний Новгород местом проведения игры за Суперкубок России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему организация выбрала Нижний Новгород местом проведения матча за Суперкубок России. Игра между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» состоится в субботу, 18 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 18:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

— Почему выбрали Нижний Новгород? И какие ещё города претендовали на проведение Суперкубка?

— Нижний Новгород прекрасно подходит на роль города, в котором можно провести матч за Суперкубок. Красивый город, прекрасная инфраструктура, современный стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года. За Нижний Новгород говорит и логистика, он находится не очень далеко от Москвы и Санкт‑Петербурга, поэтому болельщикам «Спартака» и «Зенита» будет не так сложно добраться на футбол. При выборе города для нас ещё важно желание главы регионов провести такой матч. Губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин такое намерение демонстрировал в течение продолжительного времени, мы приняли решение доверить Нижнему Новгороду матч за Суперкубок, — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».