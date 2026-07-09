Мостовой: Аргентина во главе с гениальнейшим Месси доказала, что может делать вещи на ЧМ

Бывший футболист «Спартака», «Сельты», а также сборных СССР и России Александр Мостовой высказался по итогам матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между национальными командами Аргентины и Египта. Победу во встрече со счётом 3:2 одержали аргентинцы.

«Матч Аргентины и Египта был фантастикой! Смотрел игру в компании друзей, при счёте 0:2 в середине тайма сказал, что Аргентина не проиграет. Это турнир сюрпризов. Египет жалко, но мы болеем за Аргентину. И эта сборная во главе с гениальнейшим футболистом Месси доказала, что можно делать такие вещи», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.