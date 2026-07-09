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Мостовой: Аргентина во главе с гениальнейшим Месси доказала, что может делать вещи на ЧМ

Мостовой: Аргентина во главе с гениальнейшим Месси доказала, что может делать вещи на ЧМ
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Бывший футболист «Спартака», «Сельты», а также сборных СССР и России Александр Мостовой высказался по итогам матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между национальными командами Аргентины и Египта. Победу во встрече со счётом 3:2 одержали аргентинцы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Матч Аргентины и Египта был фантастикой! Смотрел игру в компании друзей, при счёте 0:2 в середине тайма сказал, что Аргентина не проиграет. Это турнир сюрпризов. Египет жалко, но мы болеем за Аргентину. И эта сборная во главе с гениальнейшим футболистом Месси доказала, что можно делать такие вещи», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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