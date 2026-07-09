Маркиньос: «Спартак» может бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ

Вингер «Спартака» Маркиньос высказался об амбициях московского клуба в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Он считает, что красно-белые смогут бороться за чемпионство.

— Готов ли «Спартак» к борьбе за чемпионство?

— На мой взгляд, российский чемпионат очень сложный. Но как я уже говорил, мы всегда работаем, стараемся стать лучше. Каждый матч, каждый месяц играем чуть лучше. Я уже здесь два года. За это время выиграли один титул. Конечно же, надеюсь, выиграем ещё. На мой взгляд, да — готовы. Вполне можем бороться за чемпионство, — сказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.