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Атта переходит в «Фиорентину» за € 30 млн — Романо

Атта переходит в «Фиорентину» за € 30 млн — Романо
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«Фиорентина» согласовала с «Удинезе» переход полузащитника Артюра Атта. Сумма сделки составит € 30 млн, также предусмотрены бонусы и процент с последующей перепродажи, сообщает журналист Фабрицио Романо.

23‑летний француз уже направляется во Флоренцию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта. Он выступал за «Удинезе» на протяжении двух сезонов. В минувшей кампании хавбек провёл 34 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

«Удинезе» завершил сезон на 10‑м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Фиорентина» финишировала на 15‑й строчке с 42 очками.

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