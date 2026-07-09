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Радимов назвал лучшего легионера в истории российского футбола

Радимов назвал лучшего легионера в истории российского футбола
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Бывший футболист московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал самым сильным легионером, который играл в России, экс-нападающего Вагнера Лава. Бразилец выступал за ЦСКА.

— Андрей Аршавин называл Вагнера самым сильным легионером, который играл в России. Ты согласен с этим мнением?
— Ну… Ты знаешь… Были же потом Халк, Витсель…

— Шава, например, называл Вагнера сильнее и Халка, и Витселя.
— Я бы сюда отнёс ещё и Данни. Но самым таким сильным всё равно я бы поставил, конечно, Вагнера. Потому что столько он сделал для ЦСКА газзаевского… Была собрана классная команда, был наконечник… Вот знаешь, если не идёт игра, отдаёшь пас футболисту, который может что-то придумать. Это был Вагнер. То, что он творил в прайме, это, мне кажется, совсем не повторимо. Это стоит особняком, — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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