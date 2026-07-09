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Эдуарду Камавинга не планирует покидать «Реал» этим летом — Рамон Альварес

Эдуарду Камавинга не планирует покидать «Реал» этим летом — Рамон Альварес
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Французский полузащитник Эдуарду Камавинга намерен остаться в мадридском «Реале» и бороться за место в основном составе команды, сообщает Рамон Альварес в социальной сети X.

Возможный уход футболиста может быть рассмотрен только в том случае, если мадридский клуб получит устраивающее финансовое предложение, а сам Камавинга изменит свою нынешнюю позицию.

В сезоне-2025/2026 Камавинга принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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