«Ньюкасл» согласовал трансфер полузащитника «Фрайбурга» Манзамби — Флориан Плеттенберг

«Ньюкасл» и «Фрайбург» достигли полного соглашения о переходе полузащитника Йохана Манзамби. Сумма трансфера составила € 60 млн, сообщает Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

Клубы полностью уладили все условия сделки. На данный момент руководство «Ньюкасла» финализирует последние детали соглашения с самим футболистом, для которого уже подготовлен долгосрочный контракт.

Швейцарским игроком также интересовалась «Астон Вилла», искавшая усиление в полузащиту после разрыва крестообразных связок у Амаду Онаны, однако «Ньюкасл» стал фаворитом в борьбе за футболиста. В минувшем сезоне-2025/2026 Манзамби принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и отдал девять результативных передач.