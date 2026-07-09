Эден Азар: Ламин Ямаль напоминает мне меня самого

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о вингере сборной Испании Ламине Ямале. В 1/4 финала чемпионата мира — 2026 сборная Испании встретится с Бельгией в пятницу 10 июля, начало встречи — в 22:00 мск.

«Он напоминает мне меня самого, когда я только начинал играть. Я был примерно в том же возрасте, и все возлагали на меня огромные надежды. Но, в конце концов, если он будет получать удовольствие на поле так, как умеет только он, я убеждён, что он проведёт отличный чемпионат мира. Это тот тип игрока, за которым людям нравится наблюдать. В этом и заключается суть футбола, нужно получать удовольствие и заставлять людей мечтать», — приводит слова Азара издание Mundo Deportivo.