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Эден Азар: Ламин Ямаль напоминает мне меня самого

Эден Азар: Ламин Ямаль напоминает мне меня самого
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Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о вингере сборной Испании Ламине Ямале. В 1/4 финала чемпионата мира — 2026 сборная Испании встретится с Бельгией в пятницу 10 июля, начало встречи — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он напоминает мне меня самого, когда я только начинал играть. Я был примерно в том же возрасте, и все возлагали на меня огромные надежды. Но, в конце концов, если он будет получать удовольствие на поле так, как умеет только он, я убеждён, что он проведёт отличный чемпионат мира. Это тот тип игрока, за которым людям нравится наблюдать. В этом и заключается суть футбола, нужно получать удовольствие и заставлять людей мечтать», — приводит слова Азара издание Mundo Deportivo.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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