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Футболист «Спартака» Маркиньос оценил выступление сборной Бразилии на ЧМ-2026

Футболист «Спартака» Маркиньос оценил выступление сборной Бразилии на ЧМ-2026
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Полузащитник московского «Спартака» Маркиньос заявил, что сборная Бразилии выступила неудовлетворительно на чемпионате мира 2026 года, оставив грустные эмоции cреди болельщиков. Бразильцы выбыли на стадии 1/8 финала, уступив национальной команде Норвегии (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Конечно, немного грустно. Всегда надеюсь, что Бразилия будет в финале. В этот раз тоже надеялся, что поборемся за титул. Но футбол есть футбол. Так что в следующий раз», — приводит слова Маркиньоса ТАСС.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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