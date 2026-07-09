Футболист «Спартака» Маркиньос оценил выступление сборной Бразилии на ЧМ-2026

Полузащитник московского «Спартака» Маркиньос заявил, что сборная Бразилии выступила неудовлетворительно на чемпионате мира 2026 года, оставив грустные эмоции cреди болельщиков. Бразильцы выбыли на стадии 1/8 финала, уступив национальной команде Норвегии (1:2).

«Конечно, немного грустно. Всегда надеюсь, что Бразилия будет в финале. В этот раз тоже надеялся, что поборемся за титул. Но футбол есть футбол. Так что в следующий раз», — приводит слова Маркиньоса ТАСС.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.