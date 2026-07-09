Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Примем с распростёртыми объятиями». Ямаль — о возможном переходе Альвареса в «Барселону»

«Примем с распростёртыми объятиями». Ямаль — о возможном переходе Альвареса в «Барселону»
Комментарии

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о потенциальном переходе нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. 18‑летний испанец заявил, что в команде с радостью ждут аргентинца.

«Я уже говорил: примем его с распростёртыми объятиями. Если он придёт, все будут счастливы. Не знаю точно, на какой стадии переговоры, но очень надеюсь, что всё случится», — цитирует Ямаля L’Équipe.

Ранее Альварес публично дал понять, что хочет покинуть «Атлетико» уже этим летом. 26‑летний форвард выступает за мадридский клуб с 2024 года. «Барселона» сделала предложение о трансфере, однако в «Атлетико» настаивают, что аргентинец не продаётся и останется в команде на долгие годы.

Материалы по теме
«Барселона» не откажется от Альвареса после трансфера Адейеми — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android