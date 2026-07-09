«Примем с распростёртыми объятиями». Ямаль — о возможном переходе Альвареса в «Барселону»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о потенциальном переходе нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. 18‑летний испанец заявил, что в команде с радостью ждут аргентинца.

«Я уже говорил: примем его с распростёртыми объятиями. Если он придёт, все будут счастливы. Не знаю точно, на какой стадии переговоры, но очень надеюсь, что всё случится», — цитирует Ямаля L’Équipe.

Ранее Альварес публично дал понять, что хочет покинуть «Атлетико» уже этим летом. 26‑летний форвард выступает за мадридский клуб с 2024 года. «Барселона» сделала предложение о трансфере, однако в «Атлетико» настаивают, что аргентинец не продаётся и останется в команде на долгие годы.