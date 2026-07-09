Песьяков рассказал, за счёт чего Каррера привёл «Спартак» к чемпионству

Бывший голкипер «Спартака» Сергей Песьяков рассказал, за счёт чего Массимо Каррера привёл московский клуб к чемпионству в сезоне-2016/2017. На сегодняшний день это последний титул РПЛ для красно-белых.

— Ты говоришь, что тренерам-иностранцам мешал языковой барьер. Но при этом у Массимо Карреры получилось найти контакт с командой и стать чемпионом. За счёт чего?

— «Багаж Аленичева» (смеётся). Это шутка. На самом деле он сразу своей харизмой зажёг — с места в карьер. С первой игры пошла синергия: в 1-м туре разгромили тульский «Арсенал» (4:0). Потом Дмитрий Анатольевич [Аленичев] ушёл в отставку, а синергия осталась. Дальше было много матчей, где мы вырывали победы в добавленное время — тот же «Глушаков — похороны». У Карреры была харизма и требовательность в обороне. Он сразу наладил игру сзади — его и брали как тренера по защитникам. И пошёл результат. Конечно, не без доли везения, особенно в тех трёх-четырёх матчах, где вырывали победы в концовке. Но я почему-то выделяю именно харизму. Вот Романа Михайловича Пилипчука ещё можно отметить — он проделывал очень большую работу по сопернику, — приводит слова Песьякова «Советский спорт».