Мигел Данни определил причину поражения Португалии от Испании в матче ЧМ-2026

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Мигел Данни определил причину поражения сборной Португалии от Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Встреча завершилась победой испанцев со счётом 1:0.

«Конечно, я разочарован результатом сборной Португалии на чемпионате мира. У нас отличная команда, великолепные игроки, мы были способны выиграть ЧМ-2026. Но это футбол. Думаю, главный тренер не сделал необходимые замены, из-за чего мы и проиграли в матче с Испанией», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.