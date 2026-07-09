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Мигел Данни определил причину поражения Португалии от Испании в матче ЧМ-2026

Мигел Данни определил причину поражения Португалии от Испании в матче ЧМ-2026
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Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Мигел Данни определил причину поражения сборной Португалии от Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Встреча завершилась победой испанцев со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Конечно, я разочарован результатом сборной Португалии на чемпионате мира. У нас отличная команда, великолепные игроки, мы были способны выиграть ЧМ-2026. Но это футбол. Думаю, главный тренер не сделал необходимые замены, из-за чего мы и проиграли в матче с Испанией», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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