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Юрген Клопп подпишет контракт со сборной Германии до 2030 года — Sky Sport

Юрген Клопп подпишет контракт со сборной Германии до 2030 года — Sky Sport
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп согласовал условия контракта с Немецким футбольным союзом (DFB) и станет новым наставником национальной команды, сообщает Sky Sport. Соглашение будет рассчитано до 2030 года и включит чемпионат мира — 2030, который пройдёт в Марокко, Португалии, Испании. Назначение Клоппа последовало за решением Юлиана Нагельсмана уйти в отставку после вылета Бундестим от сборной Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

Финальный раунд переговоров между представителями DFB, Клоппом и его агентом запланирован на пятницу и субботу в Нью-Йорке. Вопрос о прекращении сотрудничества специалиста со структурой «Ред Булл», где он с января 2025 года занимал должность руководителя глобального футбольного направления, решён — уход будет юридически оформлен сразу после подписания полноценного соглашения с DFB.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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