Юрген Клопп подпишет контракт со сборной Германии до 2030 года — Sky Sport

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп согласовал условия контракта с Немецким футбольным союзом (DFB) и станет новым наставником национальной команды, сообщает Sky Sport. Соглашение будет рассчитано до 2030 года и включит чемпионат мира — 2030, который пройдёт в Марокко, Португалии, Испании. Назначение Клоппа последовало за решением Юлиана Нагельсмана уйти в отставку после вылета Бундестим от сборной Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

Финальный раунд переговоров между представителями DFB, Клоппом и его агентом запланирован на пятницу и субботу в Нью-Йорке. Вопрос о прекращении сотрудничества специалиста со структурой «Ред Булл», где он с января 2025 года занимал должность руководителя глобального футбольного направления, решён — уход будет юридически оформлен сразу после подписания полноценного соглашения с DFB.