«Зенит» продлил контракт с перспективным нападающим

«Зенит» официально объявил о продлении контракта с 18-летним нападающим Андреем Касаджиковым. Стороны заключили соглашение на три года — до лета 2029-го.

Фото: ФК Зенит

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Андрея Касаджикова с новым соглашением и желает удачи и побед», — написала пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале.

Стоит отметить, что Касаджиков сейчас выступает за «Зенит-2». В составе дублирующей команды сине-бело-голубых в текущем сезоне Андрей провёл 16 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость перспективного россиянина в € 400 тыс.