Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» продлил контракт с перспективным нападающим

«Зенит» продлил контракт с перспективным нападающим
Комментарии

«Зенит» официально объявил о продлении контракта с 18-летним нападающим Андреем Касаджиковым. Стороны заключили соглашение на три года — до лета 2029-го.

Фото: ФК Зенит

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Андрея Касаджикова с новым соглашением и желает удачи и побед», — написала пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале.

Стоит отметить, что Касаджиков сейчас выступает за «Зенит-2». В составе дублирующей команды сине-бело-голубых в текущем сезоне Андрей провёл 16 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость перспективного россиянина в € 400 тыс.

Материалы по теме
Защитник «Зенита» Дркушич ответил, будет ли для него матч с «Црвеной Звездой» особенным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android