Червиченко: Роналду было тяжело таскать себя по полю — от природы не уйдёшь

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2026.

«Роналду едет дальше зарабатывать свои арабские деньги. Сборная Португалии пыталась зависеть на чемпионате мира от 40-летнего человека, который не в состоянии играть. Месси — небольшой и юркий футболист. А Роналду — фактурный, но ему тяжело таскать себя по полю в таком возрасте и ещё что-то показывать. Никуда не уйдёшь от природы, которая говорит, что 40 лет — предел для высококлассного профессионального спортсмена», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.