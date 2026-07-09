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«Реал» перестраивает медицинский штаб после сезона травм и инцидента с Мбаппе

«Реал» перестраивает медицинский штаб после сезона травм и инцидента с Мбаппе
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Мадридский «Реал» проводит реорганизацию медицинского департамента после сезона-2025/2026, отмеченного большим количеством травм и ошибочным диагнозом у нападающего Килиана Мбаппе. В декабре прошлого года сотрудники клуба сделали сканирование не того колена француза, что привело к неверному определению характера повреждения. Мбаппе впоследствии отрицал этот инцидент, сообщает The Athletic.

Бывший глава медицинской службы Фелипе Сегура, отстранённый от должности в январе, покидает клуб. Ещё один сотрудник — Маноло Арройо — ранее подал в отставку. Перестройку возглавляет Нико Михич, сменивший Сегуру через месяц после ошибки с Мбаппе. Ожидается, что к работе также привлекут главу медицинского департамента «Монако» Александра Крёза.

Кроме того, в тренерском штабе Жозе Моуринью, который приступает к работе 10 июля, появится новый фитнес-тренер Антониу Диаш. Многолетний сотрудник клуба Антонио Пинтус, получивший больше полномочий после увольнения Хаби Алонсо, сохранит свою должность.

По итогам сезона лишь три полевых игрока из 25 избежали повреждений: Фран Гарсия, Браим Диас и Винисиус Жуниор. Президент «Реала» Флорентино Перес в мае заявил: «Всё началось с клубного чемпионата мира — у нас не было нормальной предсезонки, это привело к 28 травмам при смене тренера, а затем ещё к 28».

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