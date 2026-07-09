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Владислав Радимов обозначил фаворита предстоящего сезона РПЛ

Владислав Радимов обозначил фаворита предстоящего сезона РПЛ
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Бывший футболист московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал фаворита предстоящего розыгрыша Мир РПЛ. По словам Радимова, им будет «Зенит».

«А что «Зенит»? Ну, начнётся чемпионат, будет понятно по трансферам, как там закончится, кого возьмут, кого не возьмут, от этого будем плясать. Но давай будем объективны: «Зенит» — фаворит этого сезона. «Краснодар» с их проблемами… «Спартак» остался на уровне, но ещё есть время усилиться. Усилится или нет «Спартак», никто не понимает, потому что обычно, когда у них всё хорошо, происходит какая-то абракадабра, и «Спартак» всё портит. ЦСКА, в моём понимании, до стабильности ещё далеко. «Динамо»… Шварц пришёл, но насколько его хватит и сколько у него будет времени построить игру… Тоже сильно сомневаюсь. А больше конкурентов [у «Зенита» нет]… Про «Локомотив» и так все знают, что там проблемы», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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