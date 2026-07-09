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У «Сантоса» финансовые проблемы. Клуб задержал зарплаты за июнь

У «Сантоса» финансовые проблемы. Клуб задержал зарплаты за июнь
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«Сантос» не выплатил футболистам основной команды заработную плату за июнь. Клуб не располагал необходимым потоком денежных средств, чтобы провести платёж вовремя, и теперь работает над урегулированием ситуации, сообщает Globo.

Кроме того, клуб задолжал спортсменам выплаты по правам на изображение за два месяца. Эта проблема уже возникала ранее в текущем году. Общий долг «Сантоса» превышает 1 млрд реалов. При этом заработная плата остальным сотрудникам, игрокам молодёжных составов и женской команды была перечислена в срок.

Команда вернулась к тренировкам на базе «Король Пеле» и продолжает подготовку к матчу чемпионата Бразилии с «Ботафого».

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