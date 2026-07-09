«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Аякса» Шона Стейра

«Ньюкасл Юнайтед» официально подтвердил переход 18-летнего нидерландского полузащитника Шона Стейра из «Аякса». Футболист подписал с английским клубом пятилетний контракт, сумма трансфера не разглашается. Игрок будет выступать под 14-м номером.

Стейр стал третьим новичком «сорок» в текущее трансферное окно после французского голкипера Эвена Жауэна и ивуарийского вингера Базумана Туре. В прошлом сезоне хавбек стал обладателем трофея Абдельхака Нури как лучший молодой талант академии «Аякса».

«Это невероятное чувство — оказаться здесь. Это гигантский клуб Премьер-лиги, а играть в лучшей лиге мира всегда было моей мечтой. В «Аяксе» чувствовал себя как дома, ведь я пришёл туда в семь лет, но когда тобой интересуется такой клуб, как «Ньюкасл», отказать очень сложно», — приводит слова Стейра пресс-служба команды.