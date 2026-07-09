Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Аякса» Шона Стейра

«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Аякса» Шона Стейра
Комментарии

«Ньюкасл Юнайтед» официально подтвердил переход 18-летнего нидерландского полузащитника Шона Стейра из «Аякса». Футболист подписал с английским клубом пятилетний контракт, сумма трансфера не разглашается. Игрок будет выступать под 14-м номером.

Стейр стал третьим новичком «сорок» в текущее трансферное окно после французского голкипера Эвена Жауэна и ивуарийского вингера Базумана Туре. В прошлом сезоне хавбек стал обладателем трофея Абдельхака Нури как лучший молодой талант академии «Аякса».

«Это невероятное чувство — оказаться здесь. Это гигантский клуб Премьер-лиги, а играть в лучшей лиге мира всегда было моей мечтой. В «Аяксе» чувствовал себя как дома, ведь я пришёл туда в семь лет, но когда тобой интересуется такой клуб, как «Ньюкасл», отказать очень сложно», — приводит слова Стейра пресс-служба команды.

Материалы по теме
Официально
«Тоттенхэм» объявил о трансфере Сандро Тонали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android