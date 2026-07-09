«Это вопрос денежный». Радимов — о Тюкавине в «Зените»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможном переходе центрального нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в санкт-петербургский клуб.

— Тюкавина хотите в «Зенит»?

— Главное, чтобы Семак хотел.

— Думаю, он хочет.

— Тут вопрос самого Тюкавина. Вопрос денежный. То есть думаю, переплачивать в данной ситуации тоже никто не будет. Но то, что Тюкавин классный футболист, который забьёт своё количество голов гарантированно за сезон… А с более сильными партнёрами, может, и больше, конечно же, «Зениту» бы он помог, — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.