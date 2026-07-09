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Франция — Марокко: онлайн-трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 начнётся в 23:00 мск

Франция — Марокко: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2026 начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 9 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Франции и Марокко. Команды сыграют на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Стартовый свисток — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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