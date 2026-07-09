Франция — Марокко: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2026 начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 9 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Франции и Марокко. Команды сыграют на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Стартовый свисток — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).