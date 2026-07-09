«Барселона» взяла кредит на € 210 млн для трансферов Хулиана Альвареса, Адейеми и Канселу

«Барселона» оформила банковский кредит в размере € 210 млн для финансирования крупной летней трансферной кампании. Основная часть средств будет направлена на приобретение трёх игроков: нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, защитника «Аль-Хиляля» Жоау Канселу и вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми, сообщает Marca.

По данным источника, часть заёмных средств также пойдёт на покрытие операционных расходов, включая выплату заработной платы. Кредит взят под будущие доходы клуба.

Сделка по переходу Адейеми, как ожидается, будет закрыта в ближайшее время. Трансферы Альвареса и Канселу, напротив, потребуют больше времени — переговоры по аргентинскому форварду «Барселона» активизирует после завершения чемпионата мира, а для оформления перехода португальца необходимо урегулировать налоговые вопросы.