Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» взяла кредит на € 210 млн для трансферов Хулиана Альвареса, Адейеми и Канселу

«Барселона» взяла кредит на € 210 млн для трансферов Хулиана Альвареса, Адейеми и Канселу
Комментарии

«Барселона» оформила банковский кредит в размере € 210 млн для финансирования крупной летней трансферной кампании. Основная часть средств будет направлена на приобретение трёх игроков: нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, защитника «Аль-Хиляля» Жоау Канселу и вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми, сообщает Marca.

По данным источника, часть заёмных средств также пойдёт на покрытие операционных расходов, включая выплату заработной платы. Кредит взят под будущие доходы клуба.

Сделка по переходу Адейеми, как ожидается, будет закрыта в ближайшее время. Трансферы Альвареса и Канселу, напротив, потребуют больше времени — переговоры по аргентинскому форварду «Барселона» активизирует после завершения чемпионата мира, а для оформления перехода португальца необходимо урегулировать налоговые вопросы.

Материалы по теме
Лапорта выступил с речью на церемонии вступления в должность президента «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android