Франция — Марокко: игроки сборной Франции с риском дисквалификации на полуфинал ЧМ-2026

Сегодня, 9 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Франции и Марокко. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Стартовый свисток — в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком игроков сборной Франции, которым грозит дисквалификация на следующую стадию за перебор жёлтых карточек.

Так, в составе французов под угрозой дисквалификации находятся три игрока: опорный полузащитник Ману Коне, а также вингеры Майкл Олисе и Брэдли Баркола. Если в противостоянии с Марокко кто-то из этих футболистов получит жёлтую карточку, то он не сможет принять участие в полуфинале.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).