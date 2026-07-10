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Испания — Бельгия: игроки сборной Испании с риском дисквалификации на полуфинал чемпионата мира — 2026

Испания — Бельгия: игроки сборной Испании с риском дисквалификации на полуфинал ЧМ-2026
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Сегодня, 10 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Бельгии. Встреча пройдёт на стадионе Соу-Фай (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра выступит Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком игроков национальной команды Испании, которые рискуют пропустить полуфинальный матч турнира из-за дисквалификации.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так, в составе сборной Испании под риском дисквалификации находится полузащитник Ферран Торрес. В случае, если хавбек получит жёлтую карточку в матче с Бельгией, он пропустит полуфинал ЧМ-2026.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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