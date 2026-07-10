Испания — Бельгия: игроки сборной Бельгии с риском дисквалификации на полуфинал ЧМ-2026

Сегодня, 10 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Бельгии. Встреча пройдёт на стадионе Соу-Фай (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра выступит Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком игроков национальной команды Бельгии, которые рискуют пропустить полуфинальный матч турнира из-за дисквалификации.

Так, в составе сборной Бельгии под риском дисквалификации находится защитник Брандон Мехеле. В случае, если футболист получит жёлтую карточку в матче с Испанией, он пропустит полуфинал ЧМ-2026.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.