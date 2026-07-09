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Алексей Батраков: Месси безумно впечатляет на ЧМ, а Аргентина — чемпион!

Алексей Батраков: Месси безумно впечатляет на ЧМ, а Аргентина — чемпион!
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2026. Молодой россиянин выделил яркую игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

— Главное впечатление от чемпионата мира?
— Аргентина — чемпион! Это моя надежда.

— Игра Месси впечатляет?
— Безумно. Ждал я от него намного меньшего на этом турнире. Но на то он и Месси.

— Были сомнения, что отыграются с 0:2 от Египта?
— Сомнения были, но при этом и вера тоже. Молодцы, может быть, это переломный для них момент, — сказал Алексей Батраков в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

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