Алексей Батраков: Месси безумно впечатляет на ЧМ, а Аргентина — чемпион!

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2026. Молодой россиянин выделил яркую игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

— Главное впечатление от чемпионата мира?

— Аргентина — чемпион! Это моя надежда.

— Игра Месси впечатляет?

— Безумно. Ждал я от него намного меньшего на этом турнире. Но на то он и Месси.

— Были сомнения, что отыграются с 0:2 от Египта?

— Сомнения были, но при этом и вера тоже. Молодцы, может быть, это переломный для них момент, — сказал Алексей Батраков в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.