Объявлена бригада арбитров на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил бригаду арбитров на матч за Суперкубок России — 2026, в рамках которого встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра пройдёт 18 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 18:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Бригада арбитров «Зенит» – «Спартак»: главный судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья – Андрей Прокопов; резервный ассистент – Алексей Ермилов; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Виктор Кулагин.

Напомним, «Зенит» сыграет за Суперкубок России как победитель РПЛ, «Спартак» — как обладатель Кубка России.