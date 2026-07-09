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Объявлена бригада арбитров на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»

Объявлена бригада арбитров на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил бригаду арбитров на матч за Суперкубок России — 2026, в рамках которого встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра пройдёт 18 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бригада арбитров «Зенит» – «Спартак»: главный судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья – Андрей Прокопов; резервный ассистент – Алексей Ермилов; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Виктор Кулагин.

Напомним, «Зенит» сыграет за Суперкубок России как победитель РПЛ, «Спартак» — как обладатель Кубка России.

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