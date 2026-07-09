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Мелье — новый игрок «Арсенала»

Мелье — новый игрок «Арсенала»
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«Арсенал» на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря Иллана Мелье. 26‑летний француз подписал контракт с лондонским клубом и присоединится к команде на предсезонном сборе.

«Я невероятно счастлив. Для меня это великий день, потому что я только что присоединился к чемпионам. «Арсенал» — самый большой клуб в Англии. Очень горд и рад стать частью команды. Мне не терпится показать, как сильно я люблю эту эмблему, и завоевать трофеи с этим клубом, потому что это клуб, который должен выигрывать их снова и снова», — цитирует Мелье пресс‑служба «Арсенала».

Мелье выступал за «Лидс Юнайтед» на протяжении семи сезонов. В его активе 215 матчей во всех турнирах и 70 «сухих» встреч. В Премьер‑лиге он провёл 107 игр. Воспитанник французского «Лорьяна» будет выступать за «Арсенал» под 30‑м номером.

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