Фелипе Аугусто поделился впечатлениями после дебюта за «Зенит»

Новый нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто поделился впечатлениями после дебюта в составе санкт-петербургской команды. Он вышел на поле во встрече с «Нефтчи» и отметился одним забитым голом.

— Очень счастлив из-за того, что сыграл первую игру на «Газпром Арене», мы выиграли. Пока ещё нахожусь в процессе адаптации и наработок связей с партнёрами по команде, но хорошо, что сразу удалось забить.

— Каким получился гол?

— Уже понимаю, как играет Вендел, поэтому в определённый момент сделал движение — так этот мяч после отбора Барриоса и получился.

— Хорошо, что в первом же матче за новую команду забили довольно быстро?

— Неважно, на какой минуте ты забил — на 21‑й, первой или последней. Главное, что это гол. Если бы, предположим, отличился в самой концовке, тоже был бы счастлив.

— Было ли волнение, когда впервые выходили на поле «Газпром Арены»?

— Ощущал небольшой холодок в области живота (улыбается). Однако в целом был достаточно спокоен и уверен.

— Как проходит ваша адаптация в «Зените»?

— Отпуск получился довольно длинным, поэтому сейчас ещё надо набрать оптимальные физические кондиции, но в целом адаптация хорошо проходит, — приводит слова Фелипе Аугусто «Матч ТВ».