Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фелипе Аугусто поделился впечатлениями после дебюта за «Зенит»

Фелипе Аугусто поделился впечатлениями после дебюта за «Зенит»
Комментарии

Новый нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто поделился впечатлениями после дебюта в составе санкт-петербургской команды. Он вышел на поле во встрече с «Нефтчи» и отметился одним забитым голом.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Глушенков – 34'     2:1 Исмоилов – 37'     3:1 Соболев – 62'     4:1 Кондаков – 73'    

— Очень счастлив из-за того, что сыграл первую игру на «Газпром Арене», мы выиграли. Пока ещё нахожусь в процессе адаптации и наработок связей с партнёрами по команде, но хорошо, что сразу удалось забить.

— Каким получился гол?
— Уже понимаю, как играет Вендел, поэтому в определённый момент сделал движение — так этот мяч после отбора Барриоса и получился.

— Хорошо, что в первом же матче за новую команду забили довольно быстро?
— Неважно, на какой минуте ты забил — на 21‑й, первой или последней. Главное, что это гол. Если бы, предположим, отличился в самой концовке, тоже был бы счастлив.

— Было ли волнение, когда впервые выходили на поле «Газпром Арены»?
— Ощущал небольшой холодок в области живота (улыбается). Однако в целом был достаточно спокоен и уверен.

— Как проходит ваша адаптация в «Зените»?
— Отпуск получился довольно длинным, поэтому сейчас ещё надо набрать оптимальные физические кондиции, но в целом адаптация хорошо проходит, — приводит слова Фелипе Аугусто «Матч ТВ».

Материалы по теме
Официально
«Зенит» продлил контракт с 18-летним нападающим
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android