«Возвращаюсь с большой злостью и решимостью». Мелье — о переходе в «Арсенал»

Новый вратарь «Арсенала» Иллан Мелье дал первое интервью после перехода в лондонский клуб. 26‑летний француз рассказал, что трудный прошлый сезон в «Лидс Юнайтед» оставил у него чувство спортивной злости, с которым он и начинает новый этап карьеры.

В сезоне‑2025/2026 Мелье не провёл ни одного матча за основную команду «Лидса». Он сыграл две встречи за молодёжный состав, пропустив в них шесть мячей.

«Прошлый сезон был для меня особенным, как ни странно. К сожалению, такое случается в карьере игроков. Но я никогда не сдаюсь. Я продолжаю очень усердно работать каждый день, тренироваться, всегда быть готовым помочь. Я много работал ментально, потому что у меня был другой взгляд на футбол и тренировки. Честно говоря, это мне очень помогло. Так что я возвращаюсь в этом году с большой злостью и решимостью. Хочу отдать всё и показать, что мой уровень всё ещё высок и что «Арсенал» проделал отличную работу, взяв меня», — цитирует Мелье пресс‑служба «Арсенала».

Мелье перешёл в «Арсенал» на правах свободного агента после семи сезонов в «Лидс Юнайтед». В его активе 215 матчей и 70 «сухих» встреч, в том числе 107 игр в Премьер‑лиге. Вратарь будет выступать под 30‑м номером и присоединится к команде на предсезонном сборе.