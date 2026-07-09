Батраков: грустно, что Модрич завершает карьеру, хотел видеть Хорватию дальше на ЧМ

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о сборной Хорватии и капитане хорватской команды Луке Модриче. Ранее сообщалось, что 40-летний хавбек может завершить профессиональную карьеру футболиста. В 1/16 финала чемпионата мира — 2026 сборная Хорватии проиграла национальной команде Португалии.

— Ты рассказывал, что ориентировался на Модрича. Грустно, что он с Хорватией вылетел и завершает карьеру?

— Да, учитывая, что по игре Португалия не впечатлила. Дальше хотел видеть Хорватию, — сказал Батраков в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Александром Ершовым.