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Батраков: грустно, что Модрич завершает карьеру, хотел видеть Хорватию дальше на ЧМ

Батраков: грустно, что Модрич завершает карьеру, хотел видеть Хорватию дальше на ЧМ
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о сборной Хорватии и капитане хорватской команды Луке Модриче. Ранее сообщалось, что 40-летний хавбек может завершить профессиональную карьеру футболиста. В 1/16 финала чемпионата мира — 2026 сборная Хорватии проиграла национальной команде Португалии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

— Ты рассказывал, что ориентировался на Модрича. Грустно, что он с Хорватией вылетел и завершает карьеру?
— Да, учитывая, что по игре Португалия не впечатлила. Дальше хотел видеть Хорватию, — сказал Батраков в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Александром Ершовым.

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