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Ари назвал трёх лучших футболистов, с которыми когда-либо играл

Ари назвал трёх лучших футболистов, с которыми когда-либо играл
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Бывший нападающий московского «Спартака» и «Краснодара» Ари назвал трёх лучших футболистов, с которыми он играл во время профессиональной карьеры. Отметим, что форвард выступал также за нидерландский «АЗ Алкмар», «Локомотив» и бразильский «Атлетико Сеаренсе».

— Ари, назови топ-три футболиста, с которыми ты играл.
— Мусса Дембеле, Алекс из «Спартака», Роман Широков, — сказал Ари в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В составе АЗ Ари выигрывал чемпионат Нидерландов, со «Спартаком» становился серебряным призёром Мир РПЛ, с «Краснодаром» — бронзовым. В составе «Локомотива» нападающий выигрывал Российскую Премьер-Лигу.

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