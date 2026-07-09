Ари назвал трёх лучших футболистов, с которыми когда-либо играл

Бывший нападающий московского «Спартака» и «Краснодара» Ари назвал трёх лучших футболистов, с которыми он играл во время профессиональной карьеры. Отметим, что форвард выступал также за нидерландский «АЗ Алкмар», «Локомотив» и бразильский «Атлетико Сеаренсе».

— Ари, назови топ-три футболиста, с которыми ты играл.

— Мусса Дембеле, Алекс из «Спартака», Роман Широков, — сказал Ари в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В составе АЗ Ари выигрывал чемпионат Нидерландов, со «Спартаком» становился серебряным призёром Мир РПЛ, с «Краснодаром» — бронзовым. В составе «Локомотива» нападающий выигрывал Российскую Премьер-Лигу.