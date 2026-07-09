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Харис Табакович переходит в «РБ Зальцбург» — Флориан Плеттенберг

Харис Табакович переходит в «РБ Зальцбург» — Флориан Плеттенберг
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Боснийский нападающий «Хоффенхайма» Харис Табакович дал окончательное согласие на переход в австрийский «РБ Зальцбург». Клубы уже полностью согласовали условия трансфера, сообщает Флориант Плеттенберг в социальной сети X.

Сумма сделки составит около € 5 млн. В ближайшее время 32-летний футболист пройдёт медицинский осмотр и подпишет контракт, рассчитанный до 2029 года.

В минувшем сезоне-2025/2026 Табакович принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал две результативные передачи. Действующий контракт с «Хоффенхаймом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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