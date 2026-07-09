Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ари раскрыл, почему Поль Погба не перешёл в «Торпедо»

Ари раскрыл, почему Поль Погба не перешёл в «Торпедо»
Комментарии

Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари вспомнил историю, как вёл переговоры о переходе известного французского футболиста Поля Погба в московский клуб. В декабре 2024 года сообщалось, что «Торпедо» рассматривает возможность подписания контракта с хавбеком, который находился в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Ювентусом» и отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

— Когда ты работал в «Торпедо», появилась информация, что ты проведёшь переговоры с Полем Погба.
— Да, это было.

— Ты вёл переговоры?
— Я говорил с девушкой, его агентом. Она сказала, что они не хотят в Россию.

— То есть вы вышли на него с предложением играть в «Торпедо»?
— Да, — сказал Ари в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Сейчас Погба выступает за «Монако».

Материалы по теме
Радимов назвал лучшего легионера в истории российского футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android