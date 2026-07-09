Ари раскрыл, почему Поль Погба не перешёл в «Торпедо»

Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари вспомнил историю, как вёл переговоры о переходе известного французского футболиста Поля Погба в московский клуб. В декабре 2024 года сообщалось, что «Торпедо» рассматривает возможность подписания контракта с хавбеком, который находился в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Ювентусом» и отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

— Когда ты работал в «Торпедо», появилась информация, что ты проведёшь переговоры с Полем Погба.

— Да, это было.

— Ты вёл переговоры?

— Я говорил с девушкой, его агентом. Она сказала, что они не хотят в Россию.

— То есть вы вышли на него с предложением играть в «Торпедо»?

— Да, — сказал Ари в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Сейчас Погба выступает за «Монако».