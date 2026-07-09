«Манчестер Юнайтед» интересен Ману Коне, «Рома» оценивает игрока в € 58,5 млн — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику сборной Франции и «Ромы» Ману Коне. Итальянский клуб может продать 25-летнего футболиста за £ 50 млн (€ 58,5 млн). Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, посредники уже провели переговоры с манкунианцами, а также с «Арсеналом», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». «Манчестер Юнайтед» известно о желании полузащитника попробовать силы в чемпионате Англии.

В минувшем сезоне Коне принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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