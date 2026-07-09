Браим Диас поделился ожиданиями от матча Марокко и Франции в 1/4 финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Марокко Браим Диас поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Франции. Встреча пройдёт сегодня, 9 июля, начало — в 23:00 мск.

«Я всегда беру на себя ответственность, получаю удовольствие от давления. Это матчи, в которых хочет участвовать каждый игрок, и я готов. Я уверен в своих силах перед игрой и знаю, что мы выложимся на полную.

Мои товарищи по команде очень помогают, потому что мы очень сплочённая группа. Нам предстоит встретиться с одним из фаворитов, однако мы здесь, потому что можем составить конкуренцию Франции и тоже входим в число претендентов. Мы хотим победить. Мы выложимся на полную и покажем всё, на что способны», — приводит слова Диаса официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).