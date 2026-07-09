Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Браим Диас поделился ожиданиями от матча Марокко и Франции в 1/4 финала ЧМ-2026

Браим Диас поделился ожиданиями от матча Марокко и Франции в 1/4 финала ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий сборной Марокко Браим Диас поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Франции. Встреча пройдёт сегодня, 9 июля, начало — в 23:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я всегда беру на себя ответственность, получаю удовольствие от давления. Это матчи, в которых хочет участвовать каждый игрок, и я готов. Я уверен в своих силах перед игрой и знаю, что мы выложимся на полную.

Мои товарищи по команде очень помогают, потому что мы очень сплочённая группа. Нам предстоит встретиться с одним из фаворитов, однако мы здесь, потому что можем составить конкуренцию Франции и тоже входим в число претендентов. Мы хотим победить. Мы выложимся на полную и покажем всё, на что способны», — приводит слова Диаса официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Франция вырастила себе проблемы. Теперь эти игроки зарубятся с ней на ЧМ за Марокко
Франция вырастила себе проблемы. Теперь эти игроки зарубятся с ней на ЧМ за Марокко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android