Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реалу» и «ПСЖ» интересен Салиба, «Арсенал» не продаст игрока дешевле € 150 млн — CO

«Реалу» и «ПСЖ» интересен Салиба, «Арсенал» не продаст игрока дешевле € 150 млн — CO
Комментарии

Мадридский «Реал», «ПСЖ» и «Барселона» следят за центральным защитником «Арсенала» Вильямом Салиба. «Канониры» не готовы вести переговоры, пока сумма предложения не достигнет € 150 млн. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, сумма в € 150 млн является крайне затруднительной для «Барселоны». «Реал» и «ПСЖ» обладают бо́льшими возможностями, однако, вероятно, «Арсенал» не продаст Салиба ни одному из названных клубов.

В минувшем сезоне Салиба принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Материалы по теме
«ЧМ проводится только раз в четыре года, нужно стиснуть зубы». Салиба — об игре через боль

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android