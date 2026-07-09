Хави Алонсо прибыл на базу «Челси» и был представлен в качестве нового главного тренера

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прибыл в расположение команды и принял участие в фотосессии в новом статусе. Испанец осмотрел тренировочную базу в Кобхэме и собственный кабинет, а также познакомился с персоналом.

Фото: ФК «Челси»

Фотографиями специалиста в первый день предсезонной подготовки поделилась пресс-служба лондонцев на официальном сайте команды.

Фото: ФК «Челси»

Алонсо официально возглавил «Челси» 1 июля, став третьим тренером команды в 2026 году. После ухода итальянца Энцо Марески, который руководил клубом в первой половине сезона-2025/2026, должность занимали специалисты Лиам Росеньор и Калум Макфарлейн.

Фото: ФК «Челси»

Сам Хаби Алонсо начинал прошлый сезон в качестве главного тренера мадридского «Реала». Покинул испанский клуб испанец в январе 2026-го.