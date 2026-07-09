Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави Алонсо прибыл на базу «Челси» и был представлен в качестве нового главного тренера

Хави Алонсо прибыл на базу «Челси» и был представлен в качестве нового главного тренера
Комментарии

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прибыл в расположение команды и принял участие в фотосессии в новом статусе. Испанец осмотрел тренировочную базу в Кобхэме и собственный кабинет, а также познакомился с персоналом.

Фото: ФК «Челси»

Фотографиями специалиста в первый день предсезонной подготовки поделилась пресс-служба лондонцев на официальном сайте команды.

Фото: ФК «Челси»

Алонсо официально возглавил «Челси» 1 июля, став третьим тренером команды в 2026 году. После ухода итальянца Энцо Марески, который руководил клубом в первой половине сезона-2025/2026, должность занимали специалисты Лиам Росеньор и Калум Макфарлейн.

Фото: ФК «Челси»

Сам Хаби Алонсо начинал прошлый сезон в качестве главного тренера мадридского «Реала». Покинул испанский клуб испанец в январе 2026-го.

Материалы по теме
«Спартак» отдал защитника, сделка «Челси» и «МЮ», форвард в «Барсу». Трансферы и слухи дня
«Спартак» отдал защитника, сделка «Челси» и «МЮ», форвард в «Барсу». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android