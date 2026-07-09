Браим Диас высказался о Мбаппе и Тчуамени перед матчем с Францией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Марокко Браим Диас высказался о противостоянии с сокомандниками по мадридскому «Реалу» Орельеном Тчуамени и Килианом Мбаппе в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Франции. Встреча пройдёт сегодня, 9 июля, начало — в 23:00 мск.

«Это выдающиеся игроки и замечательные люди. Однако мы будем соперниками, и все мы хотим победить. Это всё, что имеет значение. Я верю в свою команду и знаю, что мы покажем отличную игру», — приводит слова Диаса официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).