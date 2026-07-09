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Джака: играть в эпоху Месси и Роналду — огромная привилегия

Джака: играть в эпоху Месси и Роналду — огромная привилегия
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Капитан и полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака подчеркнул, что считает привилегией играть в футбол в эпоху аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду. На стадии 1/4 финала чемпионата мира 2026 года Швейцария встретится с Аргентиной (12 июля).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда ты так близок к победе, жажда победы становится ещё сильнее. Сейчас мы испытываем правильное давление и хотим продолжать двигаться вперёд.

Для нас это огромная привилегия – играть в эпоху [Лионеля] Месси и [Криштиану] Роналду. Мы ещё не смогли глубоко проанализировать игру Аргентины, но завтра начнём очень тщательно изучать её», — приводит слова Джаки Nau.ch.

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