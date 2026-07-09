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Поль Погба встретился с Мбаппе и Дембеле перед матчем Франции с Марокко на ЧМ-2026

Поль Погба встретился с Мбаппе и Дембеле перед матчем Франции с Марокко на ЧМ-2026
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Экс-полузащитник сборной Франции Поль Погба встретился с игроками национальной команды перед матчем 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Марокко. Встреча состоится сегодня, 9 июля. Команды сыграют на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра на игре будет работать Факундо Тельо из Аргентины. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед игрой Поль Погба приехал в отель, в котором располагаются футболисты сборной Франции. Совместной фотографией с форвардами Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле Погба поделился в соцсети. На снимке также присутствуют защитники Люка Динь, Люка Эрнандес, полузащитник Орельен Тчуамени и брат Погба.

Фото: Личный архив Поля Погба

Сам Погба с лета прошлого года выступает за клуб «Монако». На счету 33-летнего хавбека 91 матч и 11 голов за сборную Франции.

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