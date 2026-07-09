Дидье Дешам раскритиковал реализацию сборной Франции на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам раскритиковал реализацию моментов своей командой перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Марокко. Встреча пройдёт сегодня, 9 июля, начало — в 23:00 мск.

«Мы очень эффективны, но могли бы быть ещё эффективнее. Чем дальше мы продвигаемся по турниру, тем важнее это становится. 100-процентная эффективность — это, безусловно, было бы идеально», — приводит слова Дешама официальный сайт ФИФА.

Сборная Франции забила 14 голов в пяти встречах ЧМ-2026.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).