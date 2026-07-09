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AS: «Спартак» близок к покупке защитника Парады за € 6 млн, контракт — до 2030 года

AS: «Спартак» близок к покупке защитника Парады за € 6 млн, контракт — до 2030 года
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«Спартак» близок к завершению покупки левого защитника «Алавеса» Виктора Парады, которого испанский клуб оценивает в € 6 млн. Переход 24-летнего футболиста в московский клуб может быть завершён в ближайшие дни. Об этом сообщает журналист AS Хорхе Гарсия.

По информации источника, Парада подпишет с красно-белыми контракт, рассчитанный до 2030 года. Подчёркивается: если всё пойдёт по плану, то защитник присоединится к «Спартаку» на сборах на следующей неделе.

В минувшем сезоне Парада принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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