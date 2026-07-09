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Алексей Батраков назвал топ-3 главных звёзд мирового футбола на следующие пять лет

Алексей Батраков назвал топ-3 главных звёзд мирового футбола на следующие пять лет
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков предположил, какие три игрока будут главными звёздами мирового футбола в ближайшие пять лет.

«Главные звёзды мирового футбола на следующие пять лет — наверное, Мбаппе, Олисе и Ямаль», — сказал Батраков в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Александром Ершовым.

Форварды Килиан Мбаппе и Майкл Олисе принимают участие на чемпионате мира — 2026 в составе сборной Франции, с которой уже дошли до четвертьфинала. Вингер Ламин Ямаль на ЧМ-2026 защищает цвета национальной команды Испании, с которой также вошёл в восьмёрку лучших сборных турнира.

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