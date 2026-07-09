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Зарплата Клоппа в сборной Германии составит € 7 млн в год — Bild

Зарплата Клоппа в сборной Германии составит € 7 млн в год — Bild
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Немецкий футбольный союз (DFB) предложил тренеру Юргену Клоппу четырёхлетний контракт с зарплатой в размере € 7 млн в год. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, 59-летний специалист будет зарабатывать больше, чем бывший тренер бундестим Юлиан Нагельсман. Ранее СМИ сообщали, что оклад Нагельсмана составлял € 4-6 млн в год.

С 2025 года Клопп занимает должность директора по международным связям Red Bull. Его контракт рассчитан до конца 2029-го. До работы в Red Bull специалист возглавлял «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год.

3 июля Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о досрочном расторжении контракта с Юлианом Нагельсманом и заявил о намерении провести переговоры с Клоппом.

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