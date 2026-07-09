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«Не хотелось бы накаркать». Защитник Англии Бёрн — о противостоянии с Эрлингом Холандом

«Не хотелось бы накаркать». Защитник Англии Бёрн — о противостоянии с Эрлингом Холандом
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Защитник сборной Англии и «Ньюкасл Юнайтед» Дэн Бёрн высказался о своём противостоянии с форвардом сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. В восьми матчах против Бёрна норвежец смог забить лишь один гол. Их сборные сыграют друг с другом в 1/4 финала чемпионата мира – 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не хотелось бы накаркать, но – да, был всего один гол. Мне нравится играть против Эрлинга чисто с физической точки зрения. Мне очень нравится такая физическая борьба, и мы хорошо ладим на поле. Хотя вам нужно спросить его самого, думает ли он так же», – приводит слова Бёрна The Sun.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Перед началом стадии четвертьфиналов Холанд занимает второе место в гонке бомбардиров турнира; в четырёх играх он забил семь голов.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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