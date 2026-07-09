«Вольфсбург» рассказал о состоянии Эриксена, потерявшего сознание в матче Дании с Украиной

Пресс-служба немецкого «Вольфсбурга», за который выступает полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, потерявший сознание в товарищеском матче с Украиной (2:1), рассказала о состоянии игрока после инцидента. Встреча проходила 7 июня.

«Обновлённая информация: Кристиан Эриксен скоро начнёт индивидуальную программу реабилитации. После обсуждения с управляющим директором «Вольфсбурга» Дитером Хекингом было решено, что 34-летний футболист пройдёт эту программу в своей родной Дании.

«Вольфсбург» поддерживает регулярный контакт с Кристианом и его врачами. Мы желаем Кристиану всего наилучшего в дальнейшей реабилитации», — говорится в сообщении пресс-службы «Вольфсбурга» в соцсети X.