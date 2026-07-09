«Челси» рассматривает Влаховича в качестве замены для Делапа — Caught Offside

«Челси» изучает кандидатуру нападающего Душана Влаховича в качестве замены для форварда Лиама Делапа. Контракт сербского футболиста с «Ювентусом» закончился нынешним летом. Об этом сообщает Caught Offside.
По информации источника, помимо Влаховича, лондонский клуб также проявляет интерес к Олли Уоткинсу («Астон Вилла»), Игору Тьяго («Брентфорд»), Франческо Пио Эспозито («Интер») и Виктору Осимхену («Галатасарай»).
В минувшем сезоне Влахович принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.
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