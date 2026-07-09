Дэн Бёрн — о травме Джордана Хендерсона: его отсутствие — большая потеря для нас

Защитник сборной Англии Дэн Бёрн прокомментировал травму полузащитника команды Джордана Хендерсона. Игрок повредил запястье и предплечье после матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Мексикой, когда он пытался перепрыгнуть через рекламный щит.

«Я сразу услышал шум позади нас. Если Хендо не встаёт, значит, что-то не так. Мне очень его жаль. Он не играл, но всё равно был полон энергии и позитива. Рад, что он вернулся в Канзас, последние несколько дней были очень тяжёлыми.

Я бы не удивился, если бы он даже с шиной вышел на разминку. Он – лидер в команде, задающий стандарты и мотивирующий людей каждый день. Его отсутствие – большая потеря для нас. Даже если он не получает игровое время, для нас крайне важно, чтобы он был рядом. Если спросить кого-нибудь из ребят, они всегда скажут, что он им нужен. Я рад, что он останется с нами в отеле», – приводит слова Бёрна The Sun.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала сборная Англии сыграет с Норвегией.