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Дэн Бёрн — о травме Джордана Хендерсона: его отсутствие — большая потеря для нас

Дэн Бёрн — о травме Джордана Хендерсона: его отсутствие — большая потеря для нас
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Защитник сборной Англии Дэн Бёрн прокомментировал травму полузащитника команды Джордана Хендерсона. Игрок повредил запястье и предплечье после матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Мексикой, когда он пытался перепрыгнуть через рекламный щит.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«Я сразу услышал шум позади нас. Если Хендо не встаёт, значит, что-то не так. Мне очень его жаль. Он не играл, но всё равно был полон энергии и позитива. Рад, что он вернулся в Канзас, последние несколько дней были очень тяжёлыми.

Я бы не удивился, если бы он даже с шиной вышел на разминку. Он – лидер в команде, задающий стандарты и мотивирующий людей каждый день. Его отсутствие – большая потеря для нас. Даже если он не получает игровое время, для нас крайне важно, чтобы он был рядом. Если спросить кого-нибудь из ребят, они всегда скажут, что он им нужен. Я рад, что он останется с нами в отеле», – приводит слова Бёрна The Sun.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала сборная Англии сыграет с Норвегией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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